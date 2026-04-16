El Aston Villa se clasificó para las semifinales de la Europa League tras vencer 1-3 en la ida y 4-0 en la vuelta al Bolonia. En semifinales se medirá al Nottingham Forest.

En el Villa, con tintes holandeses, tres neerlandeses empezaron en el banquillo: Ian Maatsen, Marco Bizot y Lamare Bogarde. El único neerlandés del Bolonia, Thijs Dallinga, se perdió el partido por lesión.

En la primera parte el encuentro fue de sentido único. A los quince minutos llegó el 1-0 de Ollie Watkins, quien remató un centro raso de Morgan Rogers tras una bonita jugada.

Poco después, el portero Federico Ravaglia desvió un disparo suyo al segundo palo. Diez minutos más tarde, tras una mano de Martin Vitík, Rogers falló un penalti que detuvo de nuevo Ravaglia.

Sin embargo, el saque de banda siguiente terminó en el 2-0 de Emiliano Buendía. Antes del descanso, Rogers marcó el 3-0 al rematar desde la izquierda al primer palo.

En la segunda parte, el Villa bajó el ritmo; la victoria estaba asegurada y prefirió guardar fuerzas para el final de temporada.

En los últimos minutos, Lucas Digne probó al palo cercano, pero Ravaglia desvió. Justo antes del final, tras un córner, Ezri Konsa voleó el 4-0.