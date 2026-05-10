El Arsenal tiene el título de liga al alcance tras una loca recta final en el derbi

El Arsenal dio un gran paso en la lucha por la Premier League al ganar 0-1 al West Ham en un derbi intenso. Suma cinco puntos de ventaja sobre el Manchester City, con dos partidos por jugar, mientras que el segundo clasificado aún tiene tres.

El arranque del Arsenal fue prometedor: Riccardo Calafiori fue frenado en una posición de peligro y Leandro Trossard remató al larguero de cabeza. Poco después, Calafiori disparó ligeramente fuera. El West Ham se limitó a defenderse.

El West Ham creció y sobrevivió gracias a una gran parada de Raya justo antes del descanso. Tras el descanso, el público del London Stadium empujó a los suyos y el Arsenal sufrió. Las ocasiones brillaron por su ausencia para el líder; Saka perdió un balón peligroso, aunque estaba en fuera de juego.

Raya salvó a los gunners con una atajada espectacular a Mateus Fernandes. Acto seguido, Trossard marcó el 0-1 en la contra.

Instantes antes, Arteta había reemplazado a Saka por Noni Madueke y Martin Ødegaard ya estaba en el campo. En el tiempo añadido, un miembro del cuerpo técnico del West Ham vio la roja directa, y el partido terminó con la victoria gunner.

En el minuto 96, el West Ham marcó de córner mediante Calum Wilson, pero tras una larga revisión del VAR el gol fue anulado por falta sobre Raya. A los 112 minutos sonó el pitido final y el alivio fue enorme entre jugadores y aficionados del Arsenal.