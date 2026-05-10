El Arsenal tiene el título de liga al alcance de la mano tras una intervención del VAR en el minuto 96

El Arsenal dio un gran paso hacia el título de la Premier League al ganar 0-1 al West Ham en un derbi intenso. Ahora tiene cinco puntos de ventaja sobre el Manchester City, con dos partidos por jugar, mientras que el segundo clasificado aún tiene tres.

El arranque del Arsenal fue prometedor: Riccardo Calafiori fue frenado en una posición de peligro y Leandro Trossard remató al larguero de cabeza. Poco después, Calafiori disparó ligeramente desviado. El West Ham se limitó a defenderse.

El West Ham creció y sobrevivió gracias a una gran parada de Raya justo antes del descanso. Tras el descanso, el público del London Stadium empujó a los suyos y el Arsenal sufrió. Las ocasiones escasearon para el líder; Saka perdió un balón peligroso, aunque estaba en fuera de juego.

Raya salvó a los gunners con una atajada espectacular a Mateus Fernandes. Acto seguido, Trossard marcó el 0-1 en la otra área.

Antes, Arteta había reemplazado a Saka por Noni Madueke y ya estaba Ødegaard en el campo. En un incidente final, un miembro del cuerpo técnico del West Ham vio la roja directa, mientras el reloj jugaba en contra del colista.

En el minuto 96, el West Ham marcó de córner mediante Calum Wilson, pero tras una larga revisión del VAR el gol fue anulado por falta sobre Raya. A los 112 minutos sonó el pitido final y el alivio fue enorme para jugadores y aficionados del Arsenal.