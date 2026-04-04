El Arsenal sufre una humillación en la FA Cup y pierde a uno de sus pilares fundamentales en la lucha por el título

El Arsenal no irá a Wembley. El equipo de Mikel Arteta sufrió una dura derrota el sábado por la noche ante el Southampton, que actualmente milita en la segunda división inglesa. El equipo del sur de Inglaterra pasa a las semifinales del torneo.

En el Arsenal, varias grandes estrellas se quedaron en el banquillo, mientras que otros grandes nombres sí que fueron titulares. Gabriel, Martin Ødegaard y Gabriel Martinelli, entre otros, fueron titulares.





A los 35 minutos, el Southampton se adelantó en casa. Ben White calculó muy mal un centro, lo que permitió a Ross Stewart controlar el balón y rematar: 1-0.

Tras el descanso, Arteta dio entrada a Viktor Gyökeres. El sueco, que atraviesa un gran momento de forma, solo necesitó ocho minutos para marcar el empate.

Poco después, la desgracia se cebó con el Arsenal. Gabriel se lesionó y tuvo que abandonar el campo con dolor. En su lugar entró William Saliba.

Sin Gabriel, el Arsenal se hundió sin gloria en los últimos compases. Tom Fellows asistió a Shea Charles en el borde del área, quien remató con fuerza superando a Kepa: 2-1.