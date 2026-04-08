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Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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El Al-Ahly, en un comunicado contundente: exigimos escuchar las grabaciones y las conversaciones del árbitro

Al-Fayha vs Al Ahli
Al-Fayha
Al Ahli
1ª División
M. Jaissle
I. Toney
Arabia Saudita
Alemania
Inglaterra

Al-Raqi arremete contra el árbitro del partido

El Al-Ahli de Yeda emitió un comunicado oficial tras empatar 1-1 contra el Al-Fayha el miércoles en la 29.ª jornada de la Liga Profesional Roshen, en el que expresó su profundo descontento por los errores arbitrales que afectaron al partido y a su resultado.

El árbitro no pitó dos penaltis claros a favor del Al-Ahli, lo que provocó la indignación de los responsables del club.

El club considera que esos errores afectan su lucha por el título y cuestiona el sistema de designación de árbitros, sobre todo en una liga tan competitiva como la actual.

Leer los detalles... Tony: «Los criterios cambiaron en los momentos decisivos... ¡y el árbitro nos pidió que nos concentráramos en Asia!».

La directiva solicitó revisar las grabaciones del VAR y las conversaciones entre árbitros y jugadores, y pidió explicaciones sobre las decisiones controvertidas.

1ª División
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ALF
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Finalmente, el club reafirmó su confianza en las autoridades para proteger la integridad de la competición y tomar las medidas necesarias que refuercen la justicia deportiva, preservando el prestigio de la Liga Saudí y consolidando los principios de equidad en todos los partidos.

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