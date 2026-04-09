El Al-Ahli no es el primero... Ocho clubes han criticado el arbitraje en Roshen... y una postura sorprendente del Al-Nasr

El Al-Ahli no es el primer equipo que protesta por el arbitraje esta temporada en la Liga Roshen de Arabia Saudí; ya son nueve clubes.

Ayer, miércoles, el club emitió un duro comunicado criticando los errores arbitrales en el empate 1-1 ante Al-Fayha, en la jornada 29 de la Liga Roshen.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», el Al-Ahli es el octavo club que emite un comunicado criticando los errores arbitrales esta temporada.

Antes lo hicieron Al-Taawoun, Al-Shabab, Damac, Al-Khaleej, Al-Ittifaq, Al-Ittihad y Al-Hilal.

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Así, los cuatro grandes han mostrado su malestar, salvo el Al-Nassr, líder de la tabla.

El Al-Nassr lidera la Liga Roshen con 70 puntos, dos más que el Al-Hilal segundo y cuatro más que el Al-Ahli tercero, aunque el «Al-Alamy» ha jugado un partido menos.