El Ajax vence al Feyenoord y ficha a una gran promesa del AZ

Musabe Abdusalam, de 14 años, dejará el AZ este verano para fichar por el Ajax, según Ajax Showtime. También tenía la opción de ir al Feyenoord, pero escogió al club de Ámsterdam.

Llegó a la cantera del AZ en 2023 procedente del RKVV DEM de Beverwijk y ha jugado en los equipos sub-15 y sub-16.

El Ajax, que seguía sus pasos desde hacía tiempo, aprovechó su salida de Alkmaar para ficharlo. También lo pretendía el Feyenoord.

En las últimas semanas realizó pruebas en ambos clubes, pero optó por la entidad capitalina, donde jugará en el sub-15.

Según Ajax Showtime, se trata de «un delantero que se desenvuelve bien en ambas bandas y que, para su edad, puede considerarse un jugador precozmente maduro. Aporta mucho a los equipos en los que juega con goles y asistencias».

Debutó con la selección holandesa sub-15 a principios de marzo y, hasta ahora, ha jugado dos partidos internacionales.