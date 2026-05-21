El Ajax se clasifica para la final de los play-offs tras una contundente victoria sobre el FC Groningen

El Ajax se clasificó para la final de los play-offs y sigue vivo en la lucha por un puesto en la Conference League. El equipo de Óscar García venció 2-0 al FC Groningen en el Kras Stadion de Volendam. La final se jugará el domingo contra el ganador de la otra semifinal entre FC Utrecht y sc Heerenveen.

El conjunto de Ámsterdam dominó desde el inicio, combinó con facilidad ante la presión del Groningen y generó ocasiones tempranas por medio de Steven Berghuis, Wout Weghorst y Mika Godts. Este último creyó abrir el marcador a los catorce minutos con un magnífico disparo que golpeó la parte inferior del larguero, pero su gol fue anulado por fuera de juego.

Diez minutos después llegó el 1-0: centro perfecto de Godts desde la derecha y cabezazo certero de Davy Klaassen en el primer palo.

El Groningen apenas inquietó y se fue al descanso solo un gol abajo. Weghorst falló dos claras: una bloqueada por Peersman y otra detenida por Vaessen.

Tras el descanso el Ajax redobló la presión, controló el centro del campo y limitó las ocasiones del Groningen. Un error aislado en la salida de balón del Ajax apenas permitió un remate visitante.

A los 57’, un despeje cayó a Jorthy Mokio, que desde la frontal soltó un potente disparo al primer palo para sentenciar el 2-0.

A mediados de la segunda parte, Groningen pareció reaccionar cuando Brynjólfur Willumsson aprovechó un error del portero Paes, pero el VAR anuló el gol por fuera de juego y se mantuvo la ventaja de dos goles.

En los últimos minutos, Godts y el suplente Maher Carrizo pudieron ampliar el marcador, pero Vaessen lo evitó. La victoria nunca peligró y el Ajax se clasificó con autoridad para la final de los play-offs por un puesto europeo.