El Ajax se clasifica para la fase previa de la Conference League tras una emocionante tanda de penaltis

El Ajax se clasificó el domingo para la segunda ronda preliminar de la Conference League tras vencer al FC Utrecht en la final de los play-offs. Después de empate en los 90 minutos y en la prórroga, los de Ámsterdam ganaron la tanda de penaltis. Maarten Paes, héroe al detener dos lanzamientos.

En el Ajax, Kasper Dolberg ocupó la punta del ataque, mientras Óscar García dejó fuera a Wout Weghorst y Sean Steur por precaución física. En el Utrecht, Siebe Horemans reemplazó al lesionado Alonzo Engwanda.

A los dos minutos, Jorthy Mokio despejó sobre la línea un remate de Horemans y, en el rebote, Mike van der Hoorn cabeceó alto. Steven Berghuis probó de falta lejana, sin acierto.

El resto del primer tiempo fue aburrido y sin ocasiones claras, con mucha frustración hacia el árbitro Allard Lindhout. Tras el descanso el Ajax despertó.

Aaron Bouwman cabeceó al arco y obligó a una gran atajada de Vasilios Barkas; el rebote quedó para Mokio, pero Youri Regeer lo despejó bajo presión. Poco después, Mokio impactó el travesaño con un disparo colocado.

Fue su última acción: se retiró lesionado en el 53’. El gol del Ajax seguía en el aire, con ocasiones para Regeer, Steur y Berghuis, pero el Utrecht resistió.

El Ajax dominó hasta el descanso. Luego el Utrecht se atrevió a salir y los locales se replegaron. Haller creó peligro, pero no hubo más goles. El partido fue a la prórroga.

En la prórroga, el Ajax no tardó en adelantarse: tiro libre, balón a los pies de Davy Klaassen y zurdazo a la red. Parecía sentencia, pero al inicio del segundo tiempo extra llegó el golpe.

Mike van der Hoorn pasó a jugar como delantero adicional y el efecto fue inmediato: Zechiël remató de primera un rebote y puso el 1-1. Así, la final se decidió en los penaltis, donde el Ajax fue más certero y el portero Paes se erigió como héroe.