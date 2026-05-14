«El Ajax quiere fichar pronto a jugadores del Feyenoord y del West Ham United»

El Ajax espera incorporar a Emmanuel Fejokwu (West Ham United) y Ephendrich Rijsenburg (Feyenoord) para que jueguen la próxima temporada en su cantera.

Ajax Showtime lo anunció el jueves. Ambos jugadores decidirán pronto su futuro.

Fejokwu, de 16 años, nació en los Países Bajos pero se mudó pronto a Inglaterra, donde se formó como defensa en la cantera del West Ham.

Actualmente milita en el West Ham Sub-18, pero el Ajax planea incorporarlo a su categoría correspondiente. Aunque otros clubes están interesados, el club holandés se muestra optimista sobre su fichaje.

Rijsenburg, delantero de 15 años, ha anotado con el Feyenoord Sub-15 y la selección holandesa Sub-15, y podría incorporarse al Ajax Sub-16 la próxima temporada.

Ajax ha perdido a varios talentos rumbo a Rotterdam: Ilai Grootfaam y Jivayno Zinhagel debutaron con 16 años en el primer equipo de Feyenoord.