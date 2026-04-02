El Ajax no podrá contar con Youri Regeer; la participación de Takehiro Tomiyasu y otros dos jugadores es dudosa

Youri Regeer se perderá el partido entre el Ajax y su antiguo equipo, el FC Twente, este fin de semana. Así lo ha confirmado el entrenador Óscar García en un claro comunicado sobre las lesiones.

El sábado por la noche, el Ajax recibirá a los Tukkers en el Johan Cruijff ArenA. Regeer, que ya se perdió El Clásico, aún no estará disponible.

Tres jugadores son duda para el partido en casa contra el Twente. La participación de Takehiro Tomiyasu, Kian Fitz-Jim y Davy Klaassen sigue siendo incierta por el momento.

Es posible que Ko Itakura vuelva al Ajax. «Creo que está más cerca de volver que los otros tres», dijo García el jueves.

Itakura jugó su último partido con el Ajax el 24 de enero. Ese día, los de Ámsterdam ganaron 2-0 al FC Volendam.

Según García, Klaassen tiene problemas en la rodilla. Tomiyasu y Fitz-Jim no salieron del todo en forma del partido contra el Feyenoord.

Para Tomiyasu, en particular, fue un duro golpe. El fichaje japonés de invierno se perdió por ello una importante convocatoria de su selección nacional.