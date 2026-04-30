«El Ajax insinúa la llegada de un prometedor delantero del FC Barcelona»

Según el diario catalán SPORT, el Ajax ve una oportunidad en Roony Bardghji. El extremo derecho de 20 años del Barcelona contempla marcharse y el club de Ámsterdam está interesado, aunque la competencia es feroz.

Llegó el pasado verano procedente del FC Copenhague, pero no está contento con los minutos jugados en su primera temporada en el Camp Nou. Aunque podría sumar más en la recta final, su futuro sigue incierto.

El Ajax sigue de cerca la situación y ve en Bardghji un extremo joven y creativo con margen de crecimiento.

Sin embargo, la competencia es dura: Inter, Juventus, AS Mónaco, FC Porto, VfB Stuttgart y, en España, el Real Betis, también lo siguen.

El Barça confía en su talento y lo considera parte del futuro, pero valora una cesión para que sume minutos.

Una venta definitiva es un tema delicado en Cataluña: solo si el jugador insiste en marcharse, el Barça colaboraría, y siempre con una opción de recompra.

La lesión en el tendón de la corva de Lamine Yamal podría darle más minutos en las últimas jornadas.

De momento, el tres veces internacional sueco acumula 25 partidos con el primer equipo, seis como titular, con dos goles y cuatro asistencias.