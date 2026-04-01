El Ajax ficha a un jugador: «Destaca tanto dentro como fuera del campo, una cualidad que no hay que subestimar»

El Ajax le ha ofrecido a Marouane Bentaleb su primer contrato, según ha informado el club a través de sus propios canales. De este modo, el defensa y centrocampista de dieciséis años seguirá vinculado al Johan Cruijff ArenA hasta mediados de 2029.

«Marouane es un defensa moderno que también puede jugar en el centro del campo. Tiene mucha tranquilidad con el balón y posee un buen sentido del juego», afirma Beuker en los canales del club.

«Se atreve a defender hacia delante y, por eso, suele optar por la solución ofensiva», continúa el director de fútbol. Bentaleb, nacido en Róterdam, juega desde 2024 en la cantera del Ajax, tras llegar procedente del Sparta.

Bentaleb es el capitán del equipo sub-17 del Ajax, dirigido por el entrenador Stan Bijl. Este equipo de promesas disputará los días 4, 5 y 6 de abril la decimocuarta edición de la Olympia Future Cup.

«Como capitán del Sub-17, también se ha convertido en un jugador líder y, con ello, tiene un gran impacto tanto dentro como fuera del campo, una cualidad que no debe subestimarse», elogia Beuker al joven.

Bentaleb es internacional juvenil marroquí. Ha disputado tres partidos con la selección sub-17 de este país norteafricano. Anteriormente, también formó parte de la selección sub-15 de Marruecos.

«Confiamos en que mantenga esta trayectoria y siga desarrollándose hacia el fútbol profesional», concluye Beuker.

Ky-an Martis

Más tarde ese mismo día, el club de Ámsterdam también anunció el fichaje de Ky-an Martis. El defensa de quince años, internacional juvenil con Holanda, también procede del Sparta. Beuker: «Ky-an ha evolucionado muy bien en la categoría sub-16 y muestra las cualidades que buscamos en un defensa dentro de nuestro estilo de juego».

«Ky-an es fuerte físicamente, se siente cómodo con el balón y es capaz de tomar las decisiones correctas en el juego, lo que le permite aprovechar los espacios en la construcción del juego gracias a sus pases y regates. Confiamos en que seguirá desarrollándose en los próximos años dentro de nuestra cantera y esperamos con interés sus próximos pasos en el Ajax».