«El Ajax está a punto de cerrar un fichaje millonario: el único obstáculo que queda es el salario»

Según el diario turco Hürriyet, el Trabzonspor quiere recuperar a Ahmetcan Kaplan. El salario aún obstaculiza las negociaciones.

Cedido la temporada pasada al NEC por el Ajax, el defensa turco no entra en los planes del club holandés.

El defensa de 23 años tiene contrato hasta 2027, así que el Ajax debe venderlo este verano para recuperar parte de la inversión.

Ajax pagó 9,5 millones por él en 2022 al mismo Trabzonspor.

Según Transfermarkt, su valor actual es de siete millones de euros, y Hürriyet asegura que ambos clubes están cerca de un acuerdo de cuatro millones.

El salario del jugador sigue siendo un escollo: cobra 1,6 millones de euros anuales en el Ajax y pide 2,5 millones al Trabzonspor, cifra elevada para el club turco.







