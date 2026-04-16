El agente Michael Ballack critica el comportamiento y la vestimenta de uno de sus jugadores: «Recibirá su merecido»

En Alemania causan risa los 31 años que separan al agente Michael Ballack (49) de su cliente Lennart Karl (18). La joven promesa del Bayern de Múnich apareció el miércoles con un llamativo conjunto rosa.

Aunque está lesionado, el miércoles saltó al campo para celebrar la victoria en la eliminatoria de la Liga de Campeones contra el Real Madrid (6-4 en el global).

En DAZN, Ballack fue claro: «Que salte con su lesión en el tendón de la corva ya es demasiado, pero achacémoslo a su entusiasmo y juventud».

El llamativo atuendo de Karl también ha causado revuelo. El veterano Joshua Kimmich había pedido a los aficionados del Bayern que acudieran al Allianz Arena vestidos de rojo, pero el rosa chillón del joven alemán casi hace pensar que es daltónico.

Ballack cree que Karl aprenderá por sí mismo a no repetirlo: «Recibirá su merecido en el vestuario, de eso estoy convencido». Aun así, le enviará un mensaje personal.

Además, Ballack cree que Karl debe mejorar su actitud en la grada cuando no juega: se perdió gran parte del partido, incluido el gol justo antes del descanso, pues abandonó su asiento en el 39 y no volvió hasta el 52.

Por cierto, su compañero de equipo Aleksandar Pavlovic rehusó criticar en público a su mejor amigo. «Ya conoces a ese chico: le gusta llamar la atención. Hoy lo hemos vuelto a ver. Deja que haga lo que quiera».