El agente de Lautaro desmiente acuerdos con Barcelona y Real Madrid y aclara: "Está en el Inter"

Beto Yaqué niega que haya ningún acuerdo con nadie y revela que el delantero seguirá en el club 'nerazzurro' esta temporada.

La posibilidad de que Lautaro Martínez abandone el Inter para fichar por el -o incluso por un que ha negado acuerdo alguno con el internacional argentino según se había especulado durante la mañana del lunes- se desvanece y con ella también lo hace el hecho de que pueda compartir frente de ataque con Leo Messi también en el Camp Nou.

Así lo ha aclarado el agente del propio Lautaro, Beto Yaqué, que ha desmentido acuerdo alguno con ningún otro club que no sea el Inter a su salida de la sede del club nerazzurro en Milán, cuando ha sido interceptado por varios periodistas que le han preguntado por el futuro de Lautaro. "Sólo he venido a realizar una visita de cortesía" adelantó Yaqué a los presentes para confirmar que "no hay nada con el Barcelona o el Real Madrid".

El Inter le ofrecerá la renovación

Yaqué ha ido más allá y ha sentenciado que Lautaro "está en el Inter". Tanto es así que según SkySport incluso especula con una nueva cumbre entre el agente del delantero argentino y la cúpula del club italiano tras el cierre del mercado para discutir las condiciones de la renovación de Lautaro con el Inter.