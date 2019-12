El 2019 del Barcelona: Los cinco mejores y los cinco peores momentos

Un repaso por el año azulgrana, contando las buenas y las malas situaciones que atravesaron los culés.

MEJORES MOMENTOS

Octava Liga en 11 años

De la mano de Leo Messi, común denominador en la hegemonía azulgrana, el conjunto barcelonista se ha adueñado de , llegando en abril pasado a ganar su octavo título en 11 años. Ningún otro club entre los grandes de Europa puede presumir de un palmarés semejante al del conjunto catalán en estos últimos 11 años. Los que más se le acercan en cuanto a títulos de Liga y Copa son la y el Bayern de Múnich, grandes dominadores en y , respectivamente. La ‘Vecchia Signora’ también se ha hecho suya la , con un total de 8 títulos, igual que el conjunto muniqués con la .

'Dominio Clásico' al Real Madrid

El enfrentó hasta en cuatro ocasiones al en 2019: no perdió ninguna y sólo recibió un gol. El primer Clásico del año se jugó el 6 de febrero, por la ida de las semifinales de la 2018/19: acabó 1-1 con goles de Lucas Vázquez y de Malcom; el encuentro de vuelta acabó 0-3 para los catalanes, que enmudecieron el Bernabéu el 27 de febrero con dianas de Luis Suárez (2) y Raphael Varane en propia puerta; el tercer Clásico del año, disputado el 2 de marzo, también quedó para los azulgrana en la capital española: fue 0-1 con tanto de Ivan Rakitic, por LaLiga 2018/19; el último cruce entre los colosales de se dio el 18 de diciembre pasado, cuando empataron sin goles en el Camp Nou, por LaLiga 2019/20.

Los fichajes de De Jong y de Griezmann

Enero de 2019 empezaba de la mejor manera para el Barça, que anunciaba oficialmente el fichaje del internacional holandés Frenkie De Jong a cambio de 86 millones de euros, entre fijo (75) y variables (11). La extensión del acuerdo era por cinco temporadas a partir del 30 de junio, por lo que pudo terminar la temporada con el (campeón en , semifinalista de la Champions). La entidad blaugrana logró tomar la delantera en esas fechas sobre el Paris Saint-Germain y el , los dos clubes que habían manifestado de manera más intensa sus deseos de contratar a De Jong, y que mantuvieron el pulso hasta el final. El Barça se aseguraba talento, frescura y juventud para el centro del campo, siendo una de las grandes noticias del año para los culés.

Ya sobre mediados de año, el fichaje de Antoine Griezmann procedente del previo pago de la cláusula también generó mucha ilusión en el barcelonismo, que espera lo mejor del delantero francés de cara a la segunda parte del curso.

La irrupción de Ansu Fati

Las lesiones de Messi y Suárez en el inicio de temporada le dieron la oportunidad de encadenar varios partidos al joven Ansu Fati. Ante , en Pamplona, marcó su primer gol siendo así el goleador más precoz del Barcelona en la Liga, con 16 años y 304 días; y ante el Inter, en San Siro, pasó a ser el jugador más joven en marcar en , con 17 años y 40 días. Fue, sin duda, la gran irrupción de la temporada en Can Barça, por lo que el pasado 5 de diciembre el club hacía oficial su renovación hasta junio de 2022, con dos años más opcionales. Su cláusula pasaba de los 100 a los 170 millones

Récord de ingresos: 990 millones de euros

El club azulgrana anunció en julio un récord de ingresos de 990 millones de euros que se arrima a los 1.000 millones, que es la cifra que estipuló el presidente Josep Maria Bartomeu en su plan estratégico al inicio de su mandato (2015). Sin embargo, a los 990 millones hay que restarle la partida de gastos, que se cifra en 973 millones, por lo que el beneficio de explotación se queda en 17 millones. Además, el beneficio neto después de impuestos queda en 4.5 millones de euros, mientras que el EBITDA ha quedado fijado en 179 millones de euros.

PEORES MOMENTOS

El ridículo con Neymar

El Barcelona tenía como gran objetivo el regreso de Neymar al Camp Nou, pero el acuerdo nunca se concretó y el jugador brasileño permaneció en el Parque de los Príncipes contra su voluntad, tal y como lo reconoció él mismo. Las idas y vueltas no fueron pocas, con diferentes medios dando por hecho el retorno del jugador a Can Barça. Pero se cerró el mercado y Neymar seguía en la capital de . Como fuera, el Barcelona no tenía dinero para fichar ni sitio donde colocar, especialmente tras la llegada de Antoine Griezmann, a un jugador que demandó al Barcelona cuando se marchó, y que todavía le reclama parte de su salario pendiente.

Los fracasos de Dembélé y de Coutinho

Entre los dos, el Barcelona gastó casi 300 millones de euros. Sin embargo, los dos fichajes más caros de la historia del club no han cumplido con las expectativas. El talento del francés Ousmane Dembélé no se discute, pero vive más en la enfermería que en el campo. En el club siguen confiando en él y el jugador deberá trabajar para devolverle la ilusión a la afición. El que ni siquiera sigue en el club es Coutinho, que a mitad de año se marchó al Bayern Munich cedido con una opción de compra de la cual difícilmente hagan uso los alemanes.

La pérdida de identidad

No son pocos los aficionados del Barcelona que esperan que Ernesto Valverde se marche del club. Muchos creen que el Barcelona ha perdido identidad desde su llegada al banquillo azulgrana, y lo cierto es que el equipo catalán no despliega el fútbol de toque de otros años: depende muchísimo de las individualidades, especialmente de las de Messi, y al juego colectivo de antaño se lo echa de menos. Además, el barcelonismo vio irse del club a jugadores de la casa como Rafinha (al ) o Carles Aleña (cedido al Real ), mientras que canteranos como Riqui Puig no tienen oportunidades en el primer equipo. La polémica salida del joven Xavi Simons al PSG también ha estado mal vista entre los aficionados culés. Como si fuera poco, el Real Madrid anunció en junio el fichaje de Take Kubo, que hace no muchos años era una de las grandes promesas de la Masía.

La final de Copa del Rey

Es cierto que el Barça llegó muy tocado a la final de la Copa del Rey producto de lo que le había pasado en Anfield (el siguiente será el peor momento del curso). Y aunque era una buena oportunidad para intentar curarse la herida sufrida en la Champions League ante el , los culés no pudieron capitalizarla. Perdieron 1-2 en el Benito Villamarín contra el y cerraron la temporada solamente con el título de Liga, algo que pareció poco siendo que muchos soñaban con otro histórico triplete.

La debacle de Anfield

De los creadores de la debacle de , llegó en 2019 la debacle de Anfield. El equipo de Valverde había ganado 3-0 la ida de las semifinales de la Champions League en el Camp Nou, pero desperdició la ventaja con un catastrófico e inesperado 4-0 en Liverpool, donde el Barça dejó pasar una enorme posibilidad de ser finalista en el Wanda Metropolitano. Fue el peor momento de los culés en el año, sin ninguna duda.