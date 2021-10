El 1x1 de los jugadores del Barcelona vs Real Madrid en el Clásico: el esfuerzo de Gavi no es suficiente

El joven centrocampista fue el jugador más activo y más acertado del Barça en el Clásico que se volvió a llevar el Madrid

Marc-André Ter Stegen (5). No pudo hacer nada ante el misil tierra-aire de Alaba, pero estuvo bien en las otras llegadas del Madrid en una segunda parte en la que el Madrid le perdonó la vida.

Óscar Mingueza (5, sustituido en el 45). Tuvo que bailar con Vinicius, el más rápido del Madrid, y lo solventó con buena nota. Más allá de algunas acciones de talento individual, controló al brasileño y evitó que generara grandes acciones de peligro en el área azulgrana. Fue el sacrificado para que entrase Coutinho y el Barça cambiara tácticamente al 4-2-3-1.

Eric Garcia (3). Ocupó el central diestro estratégicamente para poder frenar a Vinicius en si el brasileño superaba a Mingueza, ya que el de Martorell es más rápido de Piqué. Se confió en el gol de Alaba, al que dejó chutar sin oponerse a su disparo, y no estuvo atento a la llegada de Lucas Vázquez en el segundo. No fue un buen día para él.

Gerard Piqué (5). Se impuso con autoridad a los jugadores del Real Madrid en las acciones aéreas, pero sufrió mucho en las contras blancas, al igual que el resto del equipo. Pudo empatar con un buen cabezazo que salió fuera por muy poco.

Jordi Alba (5). A diferencia de sus decisivas asistencias desde la línea de fondo, sus incorcorporaciones hy por la banda no generaron el peligro esperado. Sus centros se fueron directamente a manos de Courtois, sin encontrar un rematador bien posicionado dentro del área para definir.

Sergio Busquets (5). Ordenó al equipo a través del balón, pero sufrió con el resto en las contras del Madrid, en las que no pudo acompañar en la transición. Se situó de central en los últimos diez minutos, en los que Piqué se incorporó al ataque para temrinar como delantero centro.

Frenkie de Jong (5, sustituido en el 76). Se vació, pero algunas decisiones en ataque que no fueron acertadas penalizaron acciones que hubiesen podido ser de peligro para el Barça. Decepcionó en la salida de balón, en la que no estuvo nada preciso, y se ofreció menos que Gavi en la zona de tres cuartos de campo, dejando pocas soluciones a Busquets.

Gavi Páez (7, sustituido en el 84). Asumió un papel muy protagonista en la construcción del juego blaugrana. Incansable en los esfuerzos defensivos, no rehuyó nunca el cuerpo a cuerpo con los veteranos centrocampistas del Madrid. Fue el jugador más acertado en la toma de decisiones.

Sergiño Dest (3). Falló la ocasión más clara del partido en el inicio, absolutamente solo ante un vendido Courtois. Mandó el balón arriba incomprensiblemente y eso le penalizó mentalmente. Estuvo fuera del partido durante toda la primera parte. En el descanso, Koeman le retrasó al lateral para poder cambiar el sistema, pero mentalmente no se recuperó y estuvo a punto de regalar un gol a Vinicius.

Ansu Fati (5, sustituido en el 73). En la segunda recibió algún balón más que en la primera, en la que sí pudo marcar en una acción rápida dentro del área pequeña, pero no fue el Ansu decisivo de otras ocasiones. Bien controlado por la defensa blanca, acabó siendo sustituido siguiendo con la gestión de sus minutos tras la lesión de menisco.

Memphis Depay (4). Permutó posición con Ansu, aunque su actuación fue menos trascendente que la de otros encuentros. No ganó duelos individuales importantes en ataque y su único disparo se marchó varios metros arriba e la portería de Courtois.

CAMBIOS

Philippe Coutinho (6). Entró en el descanso como mediapunta, confirmando que es el jugador número 12 para Koeman. Y estuvo realmente participativo, buscando siempre generar peligro y generando superioridades en zonas complicadas, hasta que el equipo dejó de crear. De más a menos.

Kun Agüero (6). Marcó su primer gol con el Barça, en un centro de Dest que remató bien con el interior dentro del área pequeña en el 96. Pero no sirvió para nada, tras anotar Lucas Vázquez el segundo pocos minutos antes. No participó mucho más en el juego.

Sergi Roberto (4). Entró para dar piernas frescas al equipo y controlar las transiciones del Madrid, pero ni fue buscado por sus compañeros en la creación ni pudo ayudar en defensa tras el descontrol táctico.

Luuk de Jong (s.c.). Sin calificación.

Entrenador. Ronald Koeman (5). Puede estar enfadado con Sergiño Dest por no haber marcado la ocasión más clara del partido, pero también debería estar molesto con las transiciones defensivas de su equipo, que pudo ser goleado en la segunda parte si no hubiera sido por la mala finalización blanca. Volvió a equivocarse en el cambio táctico tras el descanso, porque el Barça no había jugado mal los primeros 45 minutos.