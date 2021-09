El 1x1 de los jugadores del Barcelona vs Benfica: las decisiones de Koeman provocan el naufragio

El técnico volvió al 3-5-2 y repitió el equipo que salió ante el Bayern. Ese día, 0-3. Este miércoles, 3-0

Marc-André Ter Stegen (3). Todas las acciones realmente peligrosas del Benfica acabaron en gol. Incluso, pudo haber encajado otro tras una mala salida lejos de su área, donde fue superado y en la cuál Darwin Núñez acabó mandando el baló al palo. No está a su mejor nivel y esta noche en Da Luz lo demostró.

Sergi Roberto (4, sustituido en el 86). Ayudó a mantener una buena dinámica de juego en el primer tiempo, tras recuperarse el equipo psicológicamente del gol inicial. Pero cayó y en la segunda parte se desplomó junto al equipo. Fue sustituido en los minutos finales para mantener el resultado.

Gerard Piqué (4, sustituido en el 33). Empezó frío como todos sus compañeros, aunque el equipo hizo un paso adelante y pudo recuperar la estabilidad. Sin embargo, Koeman le sustituyó en la primera parte por el peligro de recibir una segunda amarilla. De hecho, estuvo a punto de recibirla en una falta por detrás sobre Darwin Núñez.

Eric Garcia (3). Darwin lo rompió completamente con un cambio de ritmo a los dos minutos, en la acción que terminó en el primer gol. Levantó la cabeza y ayudó a controlar el partido hasta el cambio de Piqué. En el segundo tiempo estuvo sobrepasado. Vio dos amarillas y se marchó expulsado. No fue una gran noche para el central de Martorell.

Ronald Araujo (5). Fue el central que mejor corrigió, aunque no fue su mejor partido. En el segundo gol fue superado, como sus acompañantes en defensa.

Sergiño Dest (3). No aportó casi nada en defensa y muy poco en ataque. Muy lejos del nivel del partido ante el Levante y muy cerca de sus actuaciones ante el Granada o el Cádiz. Tras el cambio del 3-5-2 al 4-4-2, volviendo al lateral, incluso estuvo peor, superadísimo a la espalda. Cometió el penalti del tercer gol del Benfica, por una mano muy clara.

Sergio Busquets (5, sustituido en el 67). Dominó el juego junto a Pedri y Frenkie de Jong durante los minutos en los que el Barça pudo empatar. Sin embargo, en el segundo tiempo le alejaron a Frenkie y perdió una pata importante. Se sintió incomodísimo hasta que Koeman le cambió.

Frenkie de Jong (7). Fue el mejor del equipo, el que generó más fútbol y ocasiones de gol, hasta que Koeman decidió que ocupara la posición de central en lugar de Piqué. Ahí el Barcelona perdió todo el potencial ofensivo del neerlandés, que pasó a ser prácticamente intrascendente. Con el 3-0, incluso siguió de central para evitar un cuarto gol del Benfica.

Pedri González (5, sustituido en el 67). Perdió el balón del primer gol del Benfica en una posición delicada, pero se rehizo y generó dos buenas ocasiones de gol. Una, con una asistencia entre líneas para Frenkie de Jong; otra, con un disparo lejano que pasó cerca del palo. En el segundo tiempo naufragó, de la misma manera que lo hizo todo el colectivo.

Luuk de Jong (2, sustituido en el 67). Sigue sin saber donde está. Incomprensiblemente, falló un gol cantado en el punto de penalti con el portero en el suelo. Volvió a no comprender el funcionamiento del ataque blaugrana.

Memphis Depay (5). Lo intentó en varias acciones individuales, pero no tuvo éxito como en otras ocasiones. No le acompañó nadie y su compatriota Luuk de Jong no existió para echarle una mano dentro del área. Estuvo al nivel general del equipo.

También jugaron:

Gavi Páez (5). Se colocó en la posición de Frenkie de Jong, pero no tuvo la misma influencia que el neerlandés ni la misma suerte que en otros partidos. Le puso ganas e intensidad, pero no fue suficiente para llevar al equipo a sus espaldas y conseguir la remontada. Poco que criticarle.

Ansu Fati (4). Volvió a jugar, esta vez 20 minutos, pero con el golpe del 2-0 en el marcador ya no pudo levantar el ánimo del equipo.

Philippe Coutinho (2). Absolutamente intrascendente en los 25 minutos que jugó.

El artículo sigue a continuación

Nico González (4). Tampoco tuvo su día, pero le influyó el ánimo general de un equipo hundido.

Óscar Mingueza (s.c). No tuvo ninguna trascendencia.

Entrenador. Ronald Koeman (0). Leyó horrorosamente el partido. Repitió el once del Bayern de Múnich y el resultado fue el mismo. 3-0. Alejó a Frenkie de Jong del área cuando era el jugador más influente en ataque y le colocó de central cuando sustituyó a Piqué. Hizo una lectura del partido completamente errónea. Los jóvenes no le sirvieron para el equipo titular y los metió en el campo con el partido perdido.