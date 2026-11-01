El partido entre el Eintracht Frankfurt y el Hamburger SV comienza el 1 de noviembre de 2026 a las 17:30.
Streaming en Alemania
SPOX te cuenta en este artículo cómo puedes ver hoy el partido en directo por televisión y streaming.
Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV hoy en directo: ¿dónde verlo por televisión y streaming?
El partido de la Bundesliga entre el Eintracht Frankfurt y el Hamburger SV se puede ver en directo en DAZN. La plataforma de streaming transmite en directo todos los partidos de la Bundesliga de los domingos, así como la emisión simultánea de los encuentros de los sábados.
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Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Eintracht Frankfurt y el Hamburger SV?
El Eintracht Frankfurt llega a este partido con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su triunfo más reciente fue el 3-1 ante el HSV en la Copa de Alemania. Antes, el equipo de Frankfurt había perdido 0-1 ante el Borussia Dortmund y ganado 1-0 al 1. FC Köln. El 0-6 frente al RB Leipzig fue el punto más bajo de esta serie. En esos cinco partidos, el Frankfurt marcó doce goles y encajó ocho.
El Hamburger SV también acumula tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota por 1-3 ante el Frankfurt en la Copa de Alemania. Antes, el HSV había perdido 0-1 contra el Paderborn en la Bundesliga, pero previamente había sumado puntos con una victoria a domicilio por 1-0 en Stuttgart y un triunfo por 2-3 en Hoffenheim. En esos cinco encuentros, el Hamburgo marcó siete goles y encajó siete.
Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV: hora de inicio
Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV: alineaciones
Eintracht Frankfurt contra Hamburgo alineaciones
Once inicial
Suplentes
Manager
- A. Huetter
- M. Polzin
Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV: estado de forma
Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV: balance de enfrentamientos directos
Cara a cara
Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV: las clasificaciones
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