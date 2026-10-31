El partido entre el Eintracht Frankfurt y el Hamburger SV comienza el 1 de noviembre de 2026 a las 17:30.

Streaming en Alemania

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Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV hoy en directo: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

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Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Eintracht Frankfurt y el Hamburger SV?

El Eintracht Frankfurt llega a este partido con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su triunfo más reciente fue el 3-1 ante el HSV en la Copa de Alemania. Antes, el Eintracht había perdido 0-1 a domicilio ante el Borussia Dortmund y ganado 1-0 al 1. FC Colonia. La derrota por 0-6 ante el RB Leipzig fue el punto más bajo de esta serie. En esos cinco partidos, el Frankfurt marcó doce goles y encajó ocho.

El Hamburger SV también acumula tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota por 1-3 ante el Frankfurt en la Copa. Antes, el HSV había perdido 0-1 contra el Paderborn en la Bundesliga, pero previamente había sumado puntos con una victoria a domicilio por 1-0 en Stuttgart y un triunfo por 2-3 en Hoffenheim. En esos cinco encuentros, el Hamburgo marcó siete goles y encajó siete.

Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV: hora de inicio

Bundesliga - Jornada 8 1 nov 2026 - 11:30 Deutsche Bank Park

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