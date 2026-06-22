Egipto vs Irán: todo lo que necesitas saber para el Mundial de la FIFA 2026

Egipto vs. Irán: detalles del partido

El partido se jugará el 27 de junio de 2026 a las 03:00 GMT (26 de junio a las 23:00 EST).

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Egipto contra Irán: contexto del partido

El encuentro en Washington es clave: ambas selecciones del Grupo G buscan afianzar su clasificación tras una intensa segunda jornada. Tras la segunda jornada, que alteró el rumbo de ambos equipos —Egipto reafirmó su liderazgo con un 3-1 sobre Nueva Zelanda y se situó primero, mientras Irán mostró madurez al empatar 0-0 con la potente Bélgica—, el margen de error en el Lumen Field de Seattle es mínimo. Ambos planteles llegan al noroeste del Pacífico conscientes de que la adaptación táctica y una pronta recuperación física tras esos exigentes duelos definirán sus opciones de avanzar.

El técnico egipcio, Hossam Hassan, busca mantener la concentración defensiva y la puntería de su equipo para asegurar el primer puesto. Para ello se apoyará en sus referentes ofensivos: Mohamed Salah, autor de un gol en la segunda jornada, y Trézéguet, que sentenció el partido desde el banquillo. Del otro lado está Irán, equipo ambicioso y ordenado que dirige Amir Ghalenoei. Con un plantel fuerte y resistente, el “Team Melli” apuesta por un esquema tenaz y un letal contraataque liderado por Mehdi Taremi y Saman Ghoddos, jugadores que rinden al máximo bajo presión.

En el moderno Seattle Stadium, ambos técnicos moverán piezas en una partida de ajedrez táctico donde la comunicación en el medio y la rápida cobertura defensiva marcarán la diferencia. Egipto busca consolidar su liderato invicto, mientras Irán aspira a superar a su rival con su defensa sólida y su espíritu intrépido. Un triunfo aquí puede valer billete directo a la siguiente ronda.

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¿Cómo les fue en la segunda jornada?

Nueva Zelanda 1-3 Egipto

El equipo de Hassan brilló en ataque en el BC Place de Vancouver y, gracias a una gran segunda parte, venció 3-1 a los All Whites. Los Faraones salieron a dominar, pero sufrieron en la medular al inicio.

Sin embargo, un gol de Finn Surman en el 15’ derribó su estructura defensiva y dio ventaja a los All Whites. Los de Hassan respondieron con un ajuste físico que neutralizó cualquier nueva amenaza en las transiciones hasta el descanso. Mostafa Ziko igualó en el 58’ y, ocho minutos después, Mohamed Salah aprovechó un espacio y puso a Egipto por delante. Con los locales lanzados al ataque, el suplente Trézéguet sentenció en el 82 con un espectacular remate. Egipto lidera el Grupo G.

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Bélgica 0-0 Irán

Los de Ghalenoei mostraron disciplina y resistencia en el Estadio de Los Ángeles, y mantuvieron su portería a cero para lograr un valioso 0-0 ante una potencia como Bélgica. El “Team Melli” controló los espacios defensivos desde el minuto 2, cortó las líneas de pase centrales y frenó el ritmo ofensivo rival.

Bélgica ajustó su dibujo, pero la sólida estructura iraní controló el partido en ambas mitades. El plan de Ghalenoei anuló a Lukaku y De Bruyne, cerrando espacios y líneas de pase, incluso tras la roja a Ngoy (m. 67) que dejó a los europeos con diez. La heroica retaguardia iraní aguantó los minutos restantes para asegurar un punto vital de cara a los últimos partidos de la fase de grupos.

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¿Qué ajustes tácticos deben realizar ambos entrenadores?

Egipto (Hossam Hassan)

Hassan no debe renunciar al valiente y dinámico esquema ofensivo que dio impulso a los Faraones. Los movimientos verticales, las rápidas rotaciones por las bandas y su eficacia en las transiciones muestran que Egipto tiene las herramientas tácticas para dominar en la escena mundial.

Sin embargo, Hassan debe asegurarse de que su equipo mantenga una concentración defensiva total frente a equipos que controlan bien la posesión. En partidos anteriores, la agresiva disposición ofensiva de Egipto dejó espacios al descubierto cuando los laterales avanzaban, pese a la victoria 3-1 sobre Nueva Zelanda. Ante una selección iraní con gran potencia física, perder el balón en la circulación será letal. El principal ajuste de Hassan debe ser el pivote defensivo: exigir a sus centrocampistas de anclaje una estricta conciencia posicional para cerrar los espacios centrales y evitar que los contraatacantes asiáticos aíslen a sus centrales.

Irán (Amir Ghalenoei)

Ghalenoei no debe desmantelar el esquema pragmático que le dio control en el tramo final ante Bélgica (0-0), pero sí necesita afinar la circulación de balón para buscar la victoria.

Ante el agresivo bloque alto de Egipto, mantenerse horizontal o circular el balón demasiado lento en el centro provocará cansancio y ataques predecibles. Debe acelerar la transición: Ghoddos y los veteranos deben lanzar rápido hacia delante tras recuperar. Al avanzar, Irán debe explotar los espacios que dejan los laterales egipcios y usar las subidas de sus propios carrileros para estirar la defensa rival y liberar zonas para Taremi.

¿Hay novedades en la convocatoria de Irán para el tercer partido?

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Noticias del equipo egipcio

Su principal reto en el Seattle Stadium es mejorar la definición y gestionar el desgaste de sus estrellas. Tras la victoria 3-1 sobre Nueva Zelanda, el equipo no tiene nuevas lesiones ni sanciones, por lo que Hassan cuenta con plantel completo.

Egipto mantendrá su 4-2-3-1. Mostafa Shobeir seguirá en la portería, protegido por la pareja de centrales Hamdi Fathy y Yasser Ibrahim, con Ahmed Fotouh y Mohamed Hany como laterales.

El centro del campo repite once para mejorar la cobertura defensiva. Mohanad Lasheen —con precaución tras su amarilla en la jornada 2— y Marwan Attia dirigirán el centro del campo para asegurar estabilidad y intensidad en las transiciones. Por delante, Emam Ashour jugará en la zona de ataque, flanqueado por la estrella Mohamed Salah y por Mostafa Ziko —autor de un gol en la segunda jornada— en las bandas, para acelerar la posesión. En la delantera, el referente del ataque egipcio es el único delantero, Omar Marmoush, que liderará la línea ofensiva para afianzar los canales centrales.

Noticias del equipo de Irán

Ghalenoei tiene un once casi definido, aunque debe dosificar el esfuerzo tras el 0-0 ante Bélgica. Todos sus jugadores están disponibles.

Irán apostará por un 4-3-3 disciplinado y fluido. En defensa, los centrales Hossein Kanaanizadegan y Shojae Khalilzadeh liderarán la zaga, con Ehsan Hajsafi en la izquierda y Sadegh Hardani en la derecha. El portero Alireza Beiranvand buscará mantener su portería a cero tras su gran actuación ante Bélgica.

En el medio, Saeid Ezatolahi —con una amarilla—, Ramin Rezaeian y Saman Ghoddos buscarán frenar las transiciones egipcias. En ataque, el carismático Mehdi Taremi liderará el centro, con el apoyo de Arash Nemati en la izquierda y Mohammad Mohebi en la derecha, listos para punzar a los Faraones al contraataque.

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Duelos clave entre Egipto e Irán

Mohamed Salah vs. Shojae Khalilzadeh

Consolidado como referente ofensivo de Hassan, Salah aporta energía y confianza a la delantera. Contra Nueva Zelanda jugó detrás del punta, lideró la creación y marcó con precisión. Para superar la sólida defensa iraní, su movilidad, su regate explosivo y su constante trabajo serán clave: debe atraer a los centrales, desequilibrar a los marcadores y abrir espacios para que los extremos, como Mostafa Ziko, definan.

El defensa central Shojae Khalilzadeh, pilar de la zaga de Ghalenoei, intentará frenar a Salah. Dirigió el bloque en el último partido ante Bélgica y, pese a las dificultades, su fuerza y dominio aéreo le permiten plantar cara a los delanteros de élite. Debe mantener concentración y comunicación constantes con Hossein Kanaanizadegan, usando su posicionamiento para frenar las penetraciones de Salah y evitar que Egipto gane velocidad en las transiciones.

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Mohanad Lasheen vs. Saman Ghoddos

Mohanad Lasheen, corazón y motor del centro del campo egipcio, debe imponer el ritmo de posesión y abrir líneas rivales. Ante Nueva Zelanda mostró maestría: se proyectó al ataque y activó la transición ofensiva. Ante Irán buscará espacios entre líneas, lanzará pases verticales rápidos y alimentará las subidas por banda. Si Lasheen, que ya vio una amarilla, tiene tiempo y espacio para girarse y encarar a la defensa, su visión desequilibrará el bloque iraní.

El centrocampista iraní Saman Ghoddos tratará de frenar esa creatividad. Fue clave en la segunda jornada ante Bélgica y ahora deberá recuperar balones y ordenar las transiciones en el Seattle Stadium. Junto a Saeid Ezatolahi, Ghoddos debe cerrar espacios, presionar los puntos de construcción de Lasheen y resguardar a su defensa para evitar que Egipto domine el centro y acorrala a Irán.

¿Cómo se presentan las posibilidades en el Grupo G?

Tras la segunda jornada, el Grupo G está más abierto que nunca. Egipto lidera con cuatro puntos y una diferencia de goles de +2, tras ganar 3-1 a Nueva Zelanda.

Irán es segundo con dos puntos y diferencia de goles 0, igual que Bélgica, tras su 0-0 ante los europeos. Nueva Zelanda cierra la tabla con uno. El martes se juega la tercera jornada en el Seattle Stadium. Es clave para ambos: buscan la clasificación directa o, al menos, un puesto de repesca de cara a la última fecha.

Si Egipto gana

Si el equipo de Hassan gana, Egipto llegará a 7 puntos y se clasificará automáticamente como primero del grupo. En cambio, Irán se quedaría con 2 puntos. Si pierde, podría caer al tercer o cuarto lugar, lo que le excluiría de la repesca y lo eliminaría del torneo.

Si Irán gana

Si Irán gana, llegará a cinco puntos, superará a Egipto y avanzará a dieciseisavos como primero o segundo del grupo, según la diferencia de goles de Bélgica. En cambio, Egipto se quedaría con cuatro puntos y necesitaría ayuda del otro encuentro o aspirar a ser uno de los mejores terceros.

Si empatan,

Un empate dejaría a Egipto con cinco puntos y le daría el pase como líder, a menos que Bélgica mejore notablemente su diferencia de goles. Si empata, Irán se quedaría con tres puntos y probablemente segundo si Bélgica también iguala o si Nueva Zelanda le quita algo a los “Diablos Rojos” sin goleadas. Ese resultado no elimina a Irán, pero dejaría su diferencia de goles en 0 y lo obligaría a esperar: con solo tres puntos la clasificación como mejor tercero es muy inestable frente a la mayor seguridad de tener cuatro.

Noticias de los equipos y convocatorias

El seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, aún no ha confirmado la alineación y no hay bajas por lesión o sanción. Se actualizará la información oficial cerca del inicio del partido.

El seleccionador de Irán, Amir Ghalenoei, tampoco ha revelado el once inicial y, de momento, no se han comunicado lesiones ni sanciones en el Team Melli. Más detalles sobre la convocatoria llegarán en los días previos al partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

En sus últimos cinco partidos, Egipto suma dos victorias, dos empates y una derrota. Su resultado más reciente fue un 3-1 sobre Nueva Zelanda el 22 de junio, su primer triunfo en un Mundial. Antes, empató 1-1 con Bélgica en su debut y perdió 2-1 ante Brasil en un amistoso. Antes, vencieron a Rusia 1-0 y empataron 0-0 con España.

Irán, por su parte, ha sumado dos victorias y tres empates en sus últimos cinco partidos, sin perder en ese tramo. Su resultado más reciente fue un 0-0 ante Bélgica el 21 de junio, y antes empató 2-2 con Nueva Zelanda en su debut mundialista el 16 de junio. Antes del torneo venció a Malí 2-0, a Gambia 3-1 y a Costa Rica 5-0. Ha marcado siete goles y encajado tres en esos cinco partidos, aunque aún no ha marcado en sus dos encuentros mundialistas.

Historial de enfrentamientos

No hay datos sobre los cinco últimos enfrentamientos entre ambas selecciones. Los registros se actualizarán cuando la información esté disponible.

Clasificación



