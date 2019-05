Efraín Juárez descartó un posible regreso a la Liga MX

El zaguero mexicano aseguró que está atravesando un gran momento en el futbol noruego.

Luego de que en días anteriores surgiera el rumor acerca de que estaría interesado en Efraín Juárez , el propio jugador descartó que vaya a volver a la .

“ Estoy disfrutando del club , compañeros y afición. Mi presente es Valerenga y Noruega ", señaló el zaguero mexicano en entrevista con la agencia EFE.

Juárez dejó claro que se encuentra atravesando un gran momento en el futbol noruego y se encuentra muy contento con su equipo el Valerenga.

"Hacía mucho que no me sentía tan bien, me siento pleno y feliz en el Valerenga. Estoy recuperando sensaciones como futbolista en un equipo muy importante y profesional”, mencionó.