Eduardo Berizzo: “Tengo más de seis titulares”

El entrenador de Paraguay empieza a planificar el 2020, con las Eliminatorias Sudamericanas como prioridad.

Eduardo Berizzo cierra su primer año como DT de la Albirroja, con la 2019 y varios amistosos encima.

Al ‘Toto’ le consultaron si los partidos dirigidos este año le sirvieron para tener una base definida, de cara a lo que viene.

“No, base no. Si me preguntan los once titulares, no. Pero más de seis titulares existen. La realidad del jugador importa mucho. Yo puedo dar hoy once nombres que me agradan, que me entusiasman, pero llegado marzo puede que no estén en su mejor momento", explicó.

Berizzo también habló de la posibilidad de volver a convocar a Roque Santa Cruz, la gran figura del torneo local.

"Roque Santa Cruz es igual que Gustavo Gómez, en mi análisis. Depende de su rendimiento, depende de su realidad. Estaré observando su rendimiento como el de todo jugador", aclaró.

Tras un intenso 2019, Berizzo tiene por delante su principal objetivo: las Eliminatorias Sudamericanas que inician en marzo, con los partidos contra Perú y .