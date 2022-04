Edson Puch anuncia el fin de su carrera tras sufrir agresión en Iquique

Edson Puch comunicó esta jornada su retiro del fútbol profesional. Mediante un mensaje en su cuenta de Instagram, el exseleccionado con La Roja y campeón de la Copa América Bicentenario, dio cuenta de la decisión de abandonar Deportes Iquique y el fin de su trayectoria como futbolista luego de ser agredido por un grupo de barristas durante un entrenamiento con los Dragones Celestes en presencia de su pequeña hija.

“A lo largo de mi carrera nunca había experimentado una situación como la que estoy viviendo en la actualidad, por lo que me parece necesario aclarar ciertos aspectos. He decidido dejar de formar parte del Club Deportivo Deportes Iquique debido a razones extradeportivas, tales como los falsos rumores de los que la mayoría ya tiene conocimiento y mi negativa experiencia personal”, comenzó señalando el ex Universidad Católica.

En el escrito, 'Comando' descartó que esto se deba a los malos resultados cosechados en el conjunto en el Torneo Ascenso, que terminaron con la salida de Víctor Rivero, ni porque hubiera conflictos al interior del plantel.

“Yo, junto a mis compañeros, fuimos agredidos por un grupo de personas, quienes ingresaron a nuestro lugar de entrenamiento sin ningún tipo de autorización, el cual presenciaba mi hija Gianella, de tan solo 8 años. Los rumores sobre mi abandono debido a los resultados obtenidos últimamente son totalmente falsos, al igual que la difamación sobre que el camarín está roto. Para mí es muy lamentable terminar de esta manera mi carrera, pero por la salud mental de mis hijas, que son las que realmente sufren con los comentarios y calumnias que son totalmente falsos, doy fin a esto”, sentenció.

Ante la gravedad de los hechos denunciados por el delantero de 36 años, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) publicó un mensaje en el que emplaza a las autoridades a investigar lo ocurrido.

Inaceptable. Las autoridades locales y deportivas deben investigar esta situación lo antes posible. Y @ClubDIquique entregar todos los antecedentes que se requieran. Todo nuestro apoyo para @EdsonPuchCortez pic.twitter.com/iamsi7iBPx — Sifup Chile (@sifup) April 27, 2022

De esta manera, el ariete cuelga los botines tras lograr trece títulos durante su carrera defendiendo a la Selección, los Celestes, Universidad de Chile, Huracán, Necaxa y los Cruzados. Además de contar con pasos por Al-Wasl de Emiratos Árabes, Liga de Quito, Pachuca y Querétaro.