Ecuador vs. Colombia, por las Eliminatorias sudamericanas: cuándo es y dónde

Se sabía: no será fácil el camino: la Selección , con un plantel repleto de buenos jugadores, deberá luchar mucho para conseguir su pasaje al Mundial 2022. Aunque el comienzo de las Eliminatorias sudamericanas fue soñado, con una victoria 3 a 0 ante , y un buen empate ante , el encuentro ante , de local, fue un golpe de realidad, más allá del resultado.

Ahora, el próximo desafío le da la posibilidad a la Tricolor de cerrar el año lo mejor posible para descansar y encarar a las fechas de marzo con su máximo potencial.

Luego de esperar hasta el último momento para presentar la lista de convocados, Carlos Queiroz tuvo que volver a buscarle remplazo a algunos habituales, tras las lesiones de Falcao y Córdoba y el positivo para coronavirus de Santos Borré. Los elegidos se fueron reuniendo en Barranquilla para trabajar de cara al duelo del viernes, siendo Dávinson Sánchez el último en arribar tras el nacimiento de su hijo.

