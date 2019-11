Duván Zapata no está listo y se pierde el duelo ante Juventus

El delantero colombiano es el gran ausente en la lista de convocados de Gasperini para el encuentro de la fecha 13 de la Serie A.

El regreso de Duván Zapata a los campos no será este sábado ante como se había venido hablando a lo largo de la semana . Si bien el ex evolucionó muy bien de su lesión de primer grado en el aductor derecho y ya estaba haciendo fútbol en los entrenamientos, todavía no se siente con la confianza suficiente para volver a la competencia oficial.

Así lo dejó claro el mismo técnico de Jean Piero Gasperini en la rueda de prensa previa al duelo en Bérgamo ante la Vecchia Signora. "Ha venido trabajado muy bien, es él quien tiene algunas dudas y algo de miedo . Debe estar muy convencido, especialmente en estos partidos debes estar muy bien y no tener dudas", explicó el DT, quien horas más tarde confirmó la ausencia del colombiano con la convocatoria oficial.

Gasperin también habló de la posible ausencia de Luis Fernando Muriel, quien llegó con un poco de "fatiga" tras su paso por la Selección . "No vi a Muriel en muy buenas condiciones en el entrenamiento de ayer (jueves), debe recuperarse después de un largo viaje, tenía un poco de fatiga", comentó. Sin embargo, el ex si hace parte de la lista de convocados.

El duelo entre Atalanta y Juventus se llevará a cabo este sábado 23 de noviembre a partir de las 11:00 am. En Colombia se podrá ver a través de ESPN.