Dean Huijsen no estará en el Mundial del próximo verano, según la convocatoria de España anunciada este lunes. Luis de la Fuente ha preferido a otros centrales en lugar del defensa del Real Madrid.

El Real Madrid no aporta ningún jugador. Tampoco irá Dani Carvajal a la fase final en Canadá, México y Estados Unidos.

España lleva tres porteros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) y Joan García (FC Barcelona).

Los defensas convocados son Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea) y Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

En el centro del campo dispone de Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri (FC Barcelona), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Mikel Merino (Arsenal FC), Gavi (FC Barcelona) y Alex Baena (Atlético de Madrid).

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Lamine Yamal (FC Barcelona), Ferran Torres (FC Barcelona), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Dani Olmo (FC Barcelona), Víctor Muñoz (Osasuna), Nico Williams (Athletic Club) y Yeremy Pino (Crystal Palace) se encargarán de marcar los goles.

España está en el Grupo H y se medirá a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.