Durísima sanción a Di María tras su escupitajo en el clásico francés

El argentino del PSG protagonizó un exabrupto en un encuentro muy chivo y la pena se extendió a cuatro encuentros afuera. Podrían haber sido seis.

Finalmente la especulación se transformó en realidad y Ángel Di María recibió su sanción disciplinaria luego del altercado ocurrido en el caliente choque de contra el Olympique de .

El argentino escupió a su colega Álvaro González durante la disputa del clásico y las imágenes televisivas fueron cedidas al tribunal de la LFP que dispuso la suspensión por cuatro encuentros para el mediocampista, ex .

Cabe destacar que fue tenido en cuenta el historial de Fideo, quien presenta una conducta ejemplar a lo largo de las últimas temporadas, motivo que le permitió reducir la pena, que podría haberse extendido incluso a los diez partidos sin jugar.

Por otro lado, aún resta conocerse la decisión acerca de Álvaro y Neymar Jr, quienes tuvieron un altercado donde hubo una denuncia por racismo de parte del crack brasileño.

La palabra de Ángel Di María sobre la sanción en diálogo con Closs Continental:

"Hice lo que hice porque hubo palabras que no me gustaron".

"La sanción es muy dura y difícil porque, como no vamos a jugar entre semana, se hace aún más larga. Lo que hice, lo hice por una reacción y porque del otro lado hubo unas palabras que no me gustaron".

Espera una sanción para Álvaro González: "Todavía sigue en investigación. Hay imágenes que muestran algo, seguramente será sancionado".