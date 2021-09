Dura sanción de Boca para Villa: suspensión y retención salarial

Tras ausentarse por más de un mes, el Xeneize decidió que el colombiano esté 15 días entrenándose en soledad y sin cobrar su sueldo.

A pesar de que reapareció en Ezeiza primero y en La Bombonera después, el conflicto entre Boca y Sebastián Villa está lejos de estar resuelto. El desplante del futbolista para con el club y sus compañeros no le gustó nada a la dirigencia, que, ahora, decidió imponerle una dura sanción.

Según informa el diario Olé, los directivos le impondrán una suspensión de 15 días, entre las cuales está contemplado que no solo no pueda entrenarse con el resto de sus compañeros, sino que además no cobrará el sueldo correspondiente a ese período. "Seguirán todas las normas y regulaciones institucionales que el club decida. Se respeta lo que es la institución por encima de todo", había advertido Jorge Bermúdez en la previa del encuento ante Defensa y Justicia.

De esta manera, el delantero recién podría regresar a formar parte del plantel profesional xeneize principios de octubre, justo en la previa del Superclásico ante River. ¿Será la última batalla entre los partes o habrá alguna nueva escaramuza?