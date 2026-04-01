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Loai Mohamed

Traducido por

Duelo entre Argelia y Marruecos... Árbitro egipcio para el partido entre el Union de la Capital y el Safi

USM Alger vs Olympic Club de Safi
USM Alger
Olympic Club de Safi
CAF Confederations Cup
A. Omar
Argelia
Marruecos
Egipto

Amin Omar arbitrará el partido de ida... y un árbitro ruandés el de vuelta

Según informan medios de comunicación marroquíes, un árbitro egipcio será el encargado de dirigir el partido entre el Union de la Capital de Argel y el Olympique de Safi marroquí en la Copa de la Confederación Africana.

Según ha informado este miércoles el sitio web marroquí «Al-Batal», la Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha designado al egipcio Amin Omar para arbitrar el partido, que se disputará en la ida de las semifinales del torneo continental.

El partido de ida se disputará en Argelia el próximo 11 de abril.

El partido de ida estará dirigido por un equipo arbitral egipcio encabezado por el árbitro Amin Omar, con la ayuda de Mahmoud Abu Al-Raghal y Ahmed Hossam Taha, mientras que Mohamed Ma'rouf será el cuarto árbitro y su compatriota Mahmoud Ashour se encargará del vídeoarbitraje (VAR), con la colaboración de Hossam Azab como árbitro asistente de vídeo.

En cuanto al partido de vuelta, que se disputará el 19 de abril en el estadio El Masira, lo dirigirá el árbitro ruandés Samuel Oikanda, con la ayuda del keniano Gilbert Cheruiyot y del angoleño Oliver López Sánchez, mientras que el árbitro chadiano Mohamed El Haj Ali será el cuarto árbitro, y el árbitro senegalés Issa Sy estará a cargo del VAR, con la ayuda de su compatriota senegalés Gabriel Camara como árbitro asistente de vídeo.

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El ganador del partido entre el Safi y el Union de la Capital se clasificará para la final, donde se enfrentará al ganador de la otra semifinal entre el Zamalek egipcio y el Chabab Belouizdad argelino.

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