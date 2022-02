DT del Blackburn Rovers alerta a La Roja: "Lo de Brereton no es una lesión corta"

El técnico de Blackburn Rovers, Tony Mowbray, entregó preocupantes detalles sobre la lesión del delantero anglo-chileno Ben Brereton quien hace unos días salió lesionado en el cruce ante el West Bromwich Albion por la 32º jornada de la EFL Championship.

En conferencia de prensa, el estratega de los Riversiders aseguró que el diagnóstico del nacido en Stoke-on-Trent es más grave de lo esperado, por lo que peligra su participación en los últimos partidos de la Selección chilena en las Eliminatorias rumbo a Qatar: ante Brasil el 24 de marzo y cinco días después frente a Uruguay.

"Se dañó los ligamentos del tobillo, no es una lesión corta, no serán una semana o dos. ¿Serán cuatro semanas, seis semanas, ocho semanas? No sé", apuntó.

Y en la misma línea, pidió no acelerar su proceso de recuperación. "Ben estará listo cuando esté listo. Continuaremos sin él en el corto plazo, esperemos que pueda impactar el final de nuestra temporada. Por el momento no estará disponible por al menos unas semanas".

El artículo sigue a continuación

Cabe recordar que el ariete es fija en el esquema de Martín Lasarte. De hecho ya registra tres conquistas en el proceso premundialista (seis partidos disputados) y está a un tanto de alcanzar a Arturo Vidal que cosecha cuatro gritos y se ubica como segundo máximo artillero nacional solo por detrás de Alexis Sánchez (6).