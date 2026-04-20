Driessen elogia al campeón copero, que «no desentonaría» en la selección holandesa

Valentijn Driessen admira a Sven Mijnans, quien el domingo ganó la Eurojackpot KNVB Beker con el AZ. Para el jefe de fútbol de De Telegraaf, el centrocampista del equipo de Alkmaar podría jugar sin problemas en la selección holandesa.

El centrocampista brilla esta temporada en el AZ y suena como posible fichaje del PSV. Ronald Koeman lo seguía de cerca, siempre que jugara en un club de primera división holandesa, según Kick-Off.

«Yo también lo creo, y sobre todo viendo cómo ha evolucionado últimamente», afirma Driessen en el podcast. «En ausencia de Jordy Clasie, fue el capitán. Mijnans también estuvo lesionado un tiempo».

«Si Koeman no hubiera llevado a Kees Smit al Mundial, Mijnans habría sido una excelente opción. Su creatividad y gran capacidad de trabajo lo hacen muy valioso para cualquier equipo», concluye Driessen.

Además, marca goles, algo que muchos centrocampistas de la selección no hacen», concluye el observador de la selección del periódico matutino.

Mike Verweij interviene: «No es casualidad que el PSV lo quisiera a toda costa al inicio de la temporada. Era Van Bommel o Mijnans, y el agente de Van Bommel lo gestionó mejor».

«Pero eso se debió más al AZ que al PSV. Si el club de Alkmaar hubiera colaborado, el PSV habría fichado a ambos», concluye Driessen.