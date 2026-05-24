«Doy por hecho que estaré en la selección holandesa para el Mundial»

Tras ganar la final contra el FC Utrecht, Wout Weghorst, de 33 años, afirmó a ESPN que no duda de su lugar en la selección holandesa para el Mundial.

El domingo convirtió con precisión su penalti en la tanda decisiva, enviando el balón con fuerza al ángulo y viendo cómo el Ajax conseguía el pase a la fase previa de la Conference League.

Tras el partido, ante la cámara de ESPN le preguntan si teme la convocatoria. «Doy por hecho que estaré ahí», responde.

«No, en absoluto. Tengo muchas ganas. Sé lo que podemos lograr como equipo y también lo que el seleccionador espera de mí».

Reconoce que las palabras de apoyo de Ronald Koeman le llenan de energía: «Me parece fantástico que se exprese así y que se oigan esos comentarios. Me hace mucho bien».

No es una burla: «Lo digo con gratitud hacia el seleccionador. Al final, hay que rendir y estar ahí cuando se necesita».

Reconoce que su temporada no fue la esperada: «Me hubiera gustado rendir mejor», pero confía en que el cuerpo técnico valora su aportación a la selección holandesa.

«Creo que ya he demostrado mi valía para la selección holandesa y en las fases finales», dijo Weghorst. El delantero fue clave en ediciones anteriores y está convencido de que Koeman volverá a contar con él.

Por ahora, predomina la ilusión. «Tengo muchas ganas. Lo único es que vamos a estar fuera de casa mucho tiempo. Pero, una vez allí, debemos hacer que sea algo muy bonito y especial».