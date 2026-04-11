Dos jugadores del Bayern de Múnich advierten al Real Madrid: «Nadie se siente cómodo en el Allianz Arena»

Jamal Musiala y Leon Goretzka, del Bayern Múnich, confían en avanzar a semifinales y en aprovechar la localía el miércoles en la vuelta contra el Real Madrid.

En la ida, el Bayern ganó 2-1 en el Santiago Bernabéu.

Tras golear 5-0 al St. Pauli en la Bundesliga, Musiala afirmó: «Nuestra mentalidad debe ser siempre positiva... así que sí, lo conseguiremos (la clasificación)».

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Goretzka, por su parte, destacó el factor Allianz Arena: «Jugamos en casa, donde nos sentimos cómodos y el rival no tanto; será muy difícil, pero el ida nos dio ventaja, aunque aún hay que trabajar».

Preguntado si espera ser titular tras su actuación hoy, respondió con franqueza: «Sí, siempre tengo esa ambición, pero también hay que ser sinceros... Pavlo (Aleksandar Pavlovic) ha descansado y estará listo esta semana».

Y concluyó: «Todos debemos cumplir nuestro papel, ya sea media hora o en la prórroga; estaremos listos para el Real Madrid».