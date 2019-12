Dos fechas de sanción al Pascual Guerrero y millonaria multa al América de Cali

La División Mayor del fútbol colombiano sancionó duramente al campeón por varios hechos durante la final ante Junior.

Diez días después de conseguir su estrella número 14, la cuenta de cobro para el salió cara. Este martes, la Dimayor publicó la resolución de sanciones correspondiente a la final ante , donde el equipo vallecaucano se vio bastante perjudicado.

Para iniciar, 'La Mecha' no podrá oficiar como local en el Pascual Guerrero durante dos fechas como local, por "por conducta impropia de los espectadores en el partido de vuelta de la final de la Liga Aguila II 2019". Luego de la celebración del equipo, cientos de aficionados invadieron la cancha del estadio, situación que, además, generó una multa de $7.363.134 pesos.

El 'Diablo Rojo' también deberá pagar una multa de $9.817.512 pesos por "no cumplir las disposiciones reglamentarias y protocolarias aplicables al permitir el ingreso y la presencia de una cámara no autorizada en las inmediaciones del terreno de juego y no seguir las disposiciones de la premiación".

La sanción económica se incrementó con $4.090.630 de pesos más por "la presencia del Presidente Ejecutivo del América de Cali S.A. en las inmediaciones del campo de juego 30 minutos antes del inicio del partido de ida de la final de la Liga Aguila II 2019 contra el Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A."

En total, América deberá desembolsillar $21.271276 pesos para saldar las multas impuestas por el ente rector del fútbol colombiano.