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Bart DHanis

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Dos clubes de la Premier League contactaron a Farioli, quien ya tiene una preferencia clara

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Francesco Farioli seguirá en el FC Porto, según confirmó este martes el periodista especializado en fichajes Nicolo Schira. Aunque tiene ofertas del Chelsea y de otro club de la Premier League, parece que se quedará en Portugal.

Farioli se proclamó campeón de Portugal con el Porto el pasado fin de semana tras vencer 1-0 al Alverca.

El Chelsea, que hace poco despidió a Liam Rosenior tras cuatro meses, se interesó en el técnico de 37 años, pero deberá buscar otras opciones.

Farioli renovó en verano hasta 2028, con una cláusula de 20 millones.

El director del Porto, André Villas-Boas, mantiene una excelente relación con el exentrenador del Ajax y lo considera clave para el proyecto.

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