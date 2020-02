Dos árbitros sancionados por la Comisión

Waldo Polío informó al respecto.



Los colegiados Vicente Ruiz y José Roberto Palma, pasaron al “congelador” informó la Comisión de Arbitraje de la FESFUT, según dijo el vicepresidente de este grupo Waldo Polío, quien además estuvo en uno de los juegos de la jornada seis, donde fue suspendido Iván Barton.



Palma, quien es asistente, y Ruiz, principal, fueron suspendido por malas aplicaciones a las reglas del arbitraje, en la pasada fecha siete, en los juegos de FAS contra Jocoro y Once Deportivo ante Alianza, respectivamente.

“Se critica que no se sanciona a los árbitros. Entonces, ahora como vicepresidente de la comisión, les he dicho que no tengo compromisos con nadie y vamos a estar informado que el árbitro que falle, por cualquier motivo, va a ser sancionado y se dará conocer ante la prensa”, indicó Polío.