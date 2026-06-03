Donyell Malen envía un mensaje muy claro a Ronald Koeman justo después del partido entre Holanda y Argelia

Donyell Malen no guarda buen recuerdo del partido de despedida de Holanda ante Argelia (0-1). El delantero falló varias ocasiones en la primera parte.

En la segunda parte se pasó a la derecha por la entrada de Memphis Depay. Al final del encuentro, el reportero de la NOS Thierry Boon le preguntó si él o Memphis deberían ser el ‘9’ en el Mundial.

«Solo tengo que rendir. Tanto aquí como en el club, eso es lo único en lo que me centro. En la Roma juego de delantero, esa es mi posición, ahí es donde prefiero jugar. Esa es mi posición», le envía así un mensaje claro a Koeman.

«No estoy obsesionado, pero en mi club juego de delantero, así que…», añade.

Valora la conexión con el extremo derecho Crysencio Summerville: «Es peligroso, hizo buenos regates y nos abrimos paso un par de veces. Ese pase fue un poco incómodo, pero él se da cuenta de esas cosas».

“La Copa del Mundo aún está lejos, así que no debemos irnos a Nueva York completamente de mal humor”, concluye Malen, relativizando la derrota. “Solo tenemos que seguir siendo positivos y aprender de este tipo de partidos. Sabemos de lo que somos capaces”.