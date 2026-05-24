Premier League - Premier League London Stadium

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Retransmisión del West Ham United - Leeds United: canal de TV y streaming en directo.

El partido se emitirá en directo por Viaplay. A continuación, encontrarás las opciones de streaming para este encuentro de la Premier League.

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Noticias y alineaciones

En el West Ham, Adama Traoré y el portero Łukasz Fabiański son baja por lesión. Nuno Espíritu Santo podría alinear a Mads Hermansen en la portería, Jarrod Bowen y Crysencio Summerville en las bandas y Valentín Castellanos como delantero. No hay sancionados.

El Leeds, en cambio, tiene varias bajas por lesión: Ilia Gruev, Noah Okafor, Gabriel Gudmundsson, Anton Stach y Sean Longstaff. Daniel Farke podría alinear a Karl Darlow en la portería, con Dominic Calvert-Lewin en la delantera y Brenden Aaronson en el centro del campo. No hay sancionados. Se añadirán más actualizaciones a medida que se acerque el partido.

Estado de forma reciente

El West Ham solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos: 2-1 al Everton a finales de abril. Luego encadenó tres derrotas en la Premier: 3-0 en Brentford, 0-1 ante el Arsenal en casa y 3-1 en Newcastle. Marcó cuatro goles y encajó ocho.

En cambio, el Leeds ha ganado tres de sus últimos cinco encuentros: 3-1 al Burnley y 1-0 al Brighton, con empates intermedios ante Tottenham (1-1) y Bournemouth (2-2). Solo cayó eliminado de la FA Cup ante Chelsea. En esos cinco duelos marcó siete goles y encajó cinco.

Enfrentamientos directos

El último duelo entre ambos clubes fue en abril de 2026 en la FA Cup, con empate 2-2 en el London Stadium. Antes, en octubre de 2025, el Leeds ganó 2-1 en la Premier League. En los últimos cinco enfrentamientos hay equilibrio: dos victorias para cada equipo y un empate. En total marcaron quince goles, lo que refleja duelos productivos pero inciertos.

Clasificación

En la tabla de la Premier League, el West Ham es decimoctavo y el Leeds decimocuarto. Esa diferencia refleja su curso de temporada: el Leeds está a salvo, mientras el West Ham lucha por evitar el descenso.