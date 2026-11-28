Cómo ver el Toulouse vs Rennes con una VPN

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Previa del partido

Ligue 1 - Jornada 12 29 nov 2026 - 11:15 Stadium de Toulouse

El Toulouse recibe al Rennes este domingo en el Stadium de Toulouse en un partido de la Ligue 1 al que el equipo visitante llega tras un repentino cambio en el banquillo.

El Toulouse ocupa la 12.ª posición y lleva dos partidos invicto tras empatar 1-1 con el Lens el 21 de noviembre. El equipo de Jens Berthel Askou también venció 3-1 al Estrasburgo a principios de este mes, aunque perdió 2-0 ante el Marsella el 1 de noviembre.

El Rennes llega en un momento mucho peor. Franck Haise fue destituido el viernes, un día después de que la derrota por 3-1 ante el NEC en la Europa League ampliara a cinco partidos la racha del club sin ganar en todas las competiciones.

Los ayudantes de Haise, Johann Ramare y Lilian Nalis, también se han marchado. Sebastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelievre y Herve Sekli se harán cargo del equipo de forma provisional, empezando por este desplazamiento al sur de Francia.

El Rennes no gana desde que venció 3-0 al Estrasburgo el 25 de octubre. Es noveno en la clasificación, tres puestos por encima del Toulouse, pero su racha resulta preocupante tras las derrotas ante el Lille y el Niza y el empate con el Lorient.

Los enfrentamientos directos dan motivos para el optimismo al Toulouse, que ha ganado tres de los últimos cinco, aunque el Rennes se impuso en el más reciente, disputado en febrero.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para seguir el partido, además de las últimas novedades de los equipos y su estado de forma.

Por el momento no hay información disponible sobre el canal de TV ni la retransmisión en directo oficiales de este partido. Actualizaremos esta página cuando se confirmen los detalles de la emisión.

Novedades y plantillas de los equipos