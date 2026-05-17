Eredivisie - Eredivisie Sparta Stadion Het Kasteel

Voetbalzone te ofrece un resumen con toda la información sobre el partido, incluyendo dónde verlo por TV y en línea.

Retransmisión del Sparta - Excelsior: canal de TV y streaming.

A continuación encontrarás un resumen de los canales de televisión y las retransmisiones en directo para ver el Sparta Rotterdam - Excelsior.

Si estás de viaje, usa una VPN para conectarte desde los Países Bajos y acceder a tu plataforma de streaming habitual.

Cómo ver el contenido desde cualquier lugar con NordVPN

Si estás en el extranjero, usa una VPN como NordVPN para ver los partidos en tu plataforma de streaming habitual y mantener tu conexión segura.

Noticias y alineaciones de los equipos.

En el Sparta, M. van Bergen es baja por lesión y B. Martins Indi está sancionado. El once local sería: J. Drommel en la portería; T. Quintero, S. Sambo, M. Young y P. van Aanholt en defensa; y C. Terho y T. Lauritsen en ataque.

El Excelsior viaja sin el lesionado H. Akujobi. Su once inicial incluye a S. van Gassel en la portería y a G. de Regt en ataque. Cualquier cambio de última hora se añadirá lo antes posible.

Estado de forma reciente

Sparta de Róterdam vive una mala racha: suma cinco partidos sin ganar en la Eredivisie (dos empates y tres derrotas). Ha recibido trece goles y marcado solo tres. La derrota más reciente fue 4-0 en casa ante el FC Twente, y la dura caída 4-1 contra el Telstar evidencia la fragilidad defensiva.

El Excelsior, con altibajos, ha ganado dos veces (incluido un 5-0 al FC Utrecht) y empatado otras dos. Pero su último encuentro, 1-1 contra el FC Volendam, muestra que a veces falla cuando más cuenta.

Enfrentamientos directos

En su último duelo, en septiembre de 2025, el Sparta venció 0-1 al Excelsior como visitante. En los últimos cinco partidos de la Eredivisie, el Sparta lidera con tres victorias, frente a una del Excelsior y un empate. La victoria más goleadora fue el 4-2 del Sparta en casa, en febrero de 2024.

Clasificación

En la Eredivisie, Sparta es décimo y Excelsior decimocuarto, por lo que el encuentro resulta clave en la recta final de la temporada.