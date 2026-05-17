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Dónde ver PSV - FC Twente: canal de TV, streaming en directo, hora de inicio y forma actual de ambos equipos

PSV Eindhoven vs FC Twente
PSV Eindhoven
FC Twente
Eredivisie

Un resumen de dónde puedes ver el partido entre el PSV y el FC Twente, además de las últimas noticias sobre los equipos.

Voetbalzone te ofrece un resumen con todo lo que necesitas saber sobre el partido, incluyendo la información de televisión y streaming.

Retransmisión del PSV - FC Twente: canal de televisión y streaming en directo.

El partido se ve en los Países Bajos por ESPN, canal incluido en el servicio de Ziggo. Haz clic en el enlace para registrarte y seguir el encuentro en directo.

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Noticias y alineaciones de los equipos.

PSV Eindhoven contra FC Twente alineaciones probables

4-2-3-1
PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV
Formación
FC Twente crest
FC Twente
TWE
4-2-3-1
32M. Kovar8S. Dest6R. Flamingo25K. Sildillia3Y. Gasiorowski5I. Perisic31N. Fernandez19E. Bajraktarevic20G. Til10P. Wanner9R. Pepi22P. Tyton28B. van Rooij23S. Lemkin43R. Nijstad39M. Rots6R. Zerrouki11D. Rots14K. Hlynsson27S. Oerjasaeter20T. van den Belt10S. Lammers
FC Twente crest
FC Twente
TWE
4-2-3-1
PSV Eindhoven

Once inicial

FC Twente

Manager

  • P. Bosz
  • J. van den Brom

Lesiones y suspensiones

PSV: Bajas: R. van Bommel (lesión). Sin sancionados. Once previsto: M. Kovar; S. Dest, R. Flamingo, K. Sildillia, Y. Gasiorowski; I. Perisic, N. Fernández, E. Bajraktarevic; G. Til, P. Wanner, R. Pepi.

El FC Twente no podrá contar con M. Hilgers, lesionado; no tiene sancionados. Su posible once: Przemysław Tytoń; B. van Rooij, S. Lemkin, R. Nijstad, M. Rots; R. Zerrouki, D. Rots, K. Hlynsson; S. Oerjasaeter, T. van den Belt, S. Lammers. Cualquier cambio se confirmará justo antes del inicio.

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Estado de forma reciente

PSV
-Formulario

Gol marcado (encajado)
18/7
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
4/5

TWE
-Formulario

Gol marcado (encajado)
11/5
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
4/5

El PSV cerró sus últimos cinco partidos de la Eredivisie con cuatro victorias y un empate. En el más reciente venció 1-4 al Go Ahead Eagles el 10 de mayo. Antes derrotó 6-1 al PEC Zwolle, 4-3 al FC Utrecht y 0-2 al Sparta. Solo cedió un empate 2-2 ante el Ajax. En total, marcó diecisiete goles y encajó ocho.

El FC Twente, por su parte, consiguió dos triunfos y dos empates en ese lapso. Su último encuentro terminó 4-0 sobre el Sparta el 10 de mayo, mientras que antes igualó 2-2 con el AZ y 1-1 con el NEC. También venció al FC Volendam (2-1) y, a domicilio, al Ajax (1-2). Marcó diez goles y dejó su portería a cero en una ocasión.

Enfrentamientos directos

PSV

Últimos partidos

TWE

5

Victorias

0

Empates

0

Victorias

15

Goles marcados

3
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

El último duelo se disputó el 17 de agosto de 2025: el PSV venció 0-2 al FC Twente en la Eredivisie. Antes, en abril de 2025, también ganó 1-3 en Enschede. En los últimos cinco duelos, el PSV ha ganado cuatro: 6-1 en casa en diciembre de 2024 y 3-1 en la Copa KNVB en enero de 2024. El FC Twente no ha sumado ningún triunfo en ese periodo.

Clasificación

En la Eredivisie, el PSV lidera la tabla y el FC Twente es tercero.

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