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Dónde ver NEC - PSV por TV y online en directo
El NEC - PSV se puede ver en directo a través de Watch ESPN, ESPN Extra y Canal+ Netherlands. A continuación encontrarás los enlaces directos para seguir la transmisión.
Noticias de los equipos y convocatorias
NEC Nimega contra PSV Eindhoven alineaciones probables
En el NEC, Perr Schuurs, Philippe Sandler y Emre Mor son baja por lesión. La probable alineación del entrenador Dick Schreuder es: Crettaz; Kaplan, Storm, Bras, Lebreton; Nejasmic, Bakker, Kers; Chery, Linssen, Tadić.
El PSV no podrá contar con Jerdy Schouten, Adamo Nagalo, Alassane Plea ni Sami Ouaissa, todos ellos lesionados. El probable once de Peter Bosz es: Kovař; Kostic, Obispo, Sildillia, Geertruida; Sano, Mijnans; Mauro Junior, Bajraktarevic, Van Bommel; Til.
Estado de forma reciente
El NEC atraviesa una racha aceptable, con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El más reciente terminó con un triunfo a domicilio por 2-3 ante el FC Utrecht en la Eredivisie. Antes, el equipo también venció por 3-1 al Omonia Nicosia en la Europa League, pero perdió por 0-1 ante el sc Heerenveen. En esos cinco encuentros, el NEC marcó once goles y encajó seis.
El PSV completó una buena serie de cinco partidos, con tres victorias, un empate y una derrota. Su último encuentro terminó con una amplia victoria por 2-5 a domicilio ante el SC Cambuur en la Eredivisie. Su único tropiezo fue la derrota por 1-2 frente al Club Brugge en la Champions League. El PSV marcó catorce goles en cinco partidos y encajó nueve.
Enfrentamientos directos
Cara a cara
El enfrentamiento más reciente entre ambos fue el 14 de marzo de 2026 en la Eredivisie, cuando el PSV perdió en casa por 2-3 ante el NEC. Antes, el NEC también venció al PSV por 3-2 en la Copa de los Países Bajos el 3 de marzo de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos, el NEC suma dos victorias, el PSV otras dos y hubo un empate. El balance entre ambos es notablemente parejo.
Clasificación
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|12
|8
|2
|2
|40
|15
|+25
|26
W
W
D
L
W
|2
|12
|7
|4
|1
|36
|17
|+19
|25
L
D
D
W
W
|3
|12
|7
|4
|1
|32
|15
|+17
|25
D
W
W
W
D
|4
|12
|7
|3
|2
|30
|12
|+18
|24
D
W
W
L
D
|5
|12
|7
|2
|3
|24
|16
|+8
|23
W
L
L
D
L
|6
|12
|6
|3
|3
|24
|16
|+8
|21
W
W
W
W
L
|7
|12
|5
|5
|2
|20
|20
|0
|20
D
D
W
D
D
|8
|12
|4
|5
|3
|24
|27
|-3
|17
W
L
W
L
D
|9
|12
|4
|3
|5
|29
|28
|+1
|15
L
L
D
L
W
|10
|12
|4
|3
|5
|25
|27
|-2
|15
L
W
W
D
W
|11
|12
|3
|5
|4
|20
|21
|-1
|14
W
L
D
D
D
|12
|12
|3
|3
|6
|21
|29
|-8
|12
L
W
L
W
D
|13
|12
|3
|3
|6
|13
|24
|-11
|12
D
W
D
W
L
|14
|12
|3
|3
|6
|21
|34
|-13
|12
L
L
D
W
W
|15
|12
|3
|2
|7
|16
|29
|-13
|11
L
L
L
L
L
|16
|12
|2
|4
|6
|18
|25
|-7
|10
D
W
L
L
D
|17
|12
|2
|3
|7
|16
|25
|-9
|9
W
L
L
W
D
|18
|12
|0
|3
|9
|11
|40
|-29
|3
D
L
L
L
L
En la Eredivisie, el PSV ocupa actualmente el primer puesto, mientras que el NEC está en la undécima posición.