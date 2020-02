Dónde ver Millonarios - Always Ready, por la Copa Sudamericana 2020: cómo ver online por internet o por TV

El cuadro bogotano inicia su camino en la Otra mitad de la gloria ante un humilde equipo boliviano.

El del profesor Alberto Gamero todavía no despega en la Liga BetPlay, donde no ha logrado ganar un solo partido, pero debe pasar página del rentado local y concentrarse en el debut en la ante el humilde Always Ready de .

En Goal también podrá seguir el minuto a minuto, en tiempo real con todos los detalles del compromiso, haciendo clic AQUÍ.

Toda la información del partido y las opciones para seguirlo en vivo por televisión y online en internet.

¿CUÁNDO ES?

El partido Millonarios - Always Ready Fecha Jueves 6 de febrero Estadio Nemesio Camacho 'El Campín', Bogotá Hora 19:30 (Hora de )

¿CÓMO Y DÓNDE VER?

El partido tendrá la transmisión por televisión en directo por la señal de DirecTv Sports. En la plataforma de internet de DirecTV se podrá ver el juego en un computador, Smart TV, smartphones y tablets. Las aplicaciones son compatibles para dispositivos Android e iOS.

En Goal , también puedes seguir todo antes, durante y después del juego en tiempo real, minuto a minuto, ¡haciendo clic AQUÍ!

NOTICIAS, NÓMINAS Y MÁS

MILLONARIOS

El cuadro Embajador no se encuentra en su mejor momento y prueba de ello es que llega a este encuentro sin conocer la victoria en partidos oficiales en este 2020. Los capitalino además buscarán revancha de su última participación en la Copa Sudamericana, en 2018, cuando quedó eliminado en octavos de final a manos de su rival de patio Santa Fe por la vía de los doce pasos.

Posible titular de Millonarios: Wuilker Fariñez; Omar Bertel, Juan Pablo Vargas, Breiner Paz, Elvis Perlaza; John Duque, Carlos Pereira, David Silva; Hansel Zapata, Ayron del Valle, José Ortíz.

ALWAYS READY

El onceno boliviano llega a Bogotá con la ambición de dar el palo ante el favorito cuadro colombiano en su primera presentación en la Copa Sudamericana. Además no compite a nivel internaiconal desde 1968.

Posible titular: Lampe; Cabrera, Barrera,Galindo; Arabe, Melgar, Sanguinetti, Mamani; Ovejero, Silva, Enoumba.

ÚLTIMOS PARTIDOS Y PRÓXIMOS COMPROMISOS

MILLONARIOS

PARTIDO CAMPEONATO FECHA Cúcuta 1-1 Millonarios Liga BetPlay 30/01/2020 Millonarios 1-2 Liga BetPlay 3/02/2020

Próximos partidos