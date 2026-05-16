Premier League - Premier League Old Trafford

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Retransmisión del Manchester United - Nottingham Forest: canal de televisión y streaming en directo.

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Noticias y alineaciones de los equipos.

En el Manchester United son baja por lesión Ugarte, Sesko, Casemiro y De Ligt; no hay sancionados. El once previsto incluye a Lammens en la portería, una defensa con Martínez, Shaw, Maguire y Mazraoui, un centro del campo con Diallo, Mainoo y Mount, y en la delantera a Cunha, Fernandes y Zirkzee.

El Forest viaja con muchas bajas: Hudson-Odoi, Boly, Abbott, Gibbs-White, Aina, Ndoye, Sangare, Murillo, John Victor y Savona, todos lesionados. La probable alineación visitante incluye a Sels en portería, una defensa con Milenkovic, Cunha, Morato y Williams, y un centro del campo formado por Domínguez y Jesús. Completan el once Netz, Anderson, Bakwa y Awoniyi. Se añadirán actualizaciones a medida que se acerque el partido.

Estado de forma reciente

El Manchester United muestra una racha irregular, aunque mayormente positiva: ha ganado tres de sus últimos cinco partidos de liga. Destaca el 3-2 al Liverpool y el 1-0 al Chelsea como visitante. Su única derrota liguera fue 2-1 contra el Leeds United, y el último encuentro ante el Sunderland acabó 0-0.

El Nottingham Forest, por su parte, ganó dos de los últimos cinco: 3-1 al Chelsea y 5-0 al Sunderland, pero cayó 4-0 ante el Aston Villa en la Europa League y empató 1-1 en Newcastle. Los compromisos europeos han dejado huella.

Enfrentamientos directos

El último duelo, en noviembre de 2025 en el City Ground, acabó 2-2; antes, en abril de 2025, Forest ganó 1-0 en casa. En diciembre de 2024 ganó 3-2 en Old Trafford. En los cinco últimos duelos ha sumado varias victorias y siempre ha marcado.

Clasificación

En la Premier League, el Manchester United es tercero y el Nottingham Forest decimosexto. Esa diferencia lo dice todo: el United juega por orgullo y por acabar bien la temporada, mientras el Forest lucha por no descender.