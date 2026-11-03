Cómo ver el West Bromwich Albion contra el Southampton con una VPN

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Previa del partido

Championship - Jornada 14 3 nov 2026 - 15:00 The Hawthorns

El West Bromwich Albion recibe al Southampton en The Hawthorns en un partido del Championship. Ambos equipos están separados por un solo puesto en la tabla y buscan entrar en la mitad superior de la clasificación.

El Albion llega en buena forma tras imponerse por 3-1 al West Ham United en el London Stadium el 31 de octubre. El equipo de James Morrison ha ganado tres de sus últimos cinco partidos del Championship, una racha en la que ha habido goles en ambas porterías.

El Southampton también llega con impulso a este encuentro. El equipo de Tonda Eckert venció por 4-1 al Queens Park Rangers en su partido más reciente y ha ganado cuatro de los últimos cinco, lo que lo convierte en uno de los equipos más en forma de la categoría en estos momentos.

La victoria del West Bromwich Albion ante el West Ham se cimentó en una sólida actuación colectiva, con los goles repartidos entre varios jugadores y una firmeza defensiva que resistió cuando el equipo local amenazó con volver a meterse en el partido.

El rendimiento del Southampton fuera de casa esta temporada ha sido especialmente impresionante. Tres victorias en sus últimos cuatro desplazamientos, entre ellas un triunfo por 2-3 ante el West Ham y otro por 0-1 ante el Norwich, ponen de manifiesto su calidad a domicilio.

Es un enfrentamiento entre dos clubes que se han medido cinco veces en las últimas temporadas, con resultados favorables para ambos. Se espera un duelo competido en The Hawthorns.