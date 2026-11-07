Cómo ver el Vitória de Guimarães - FC Porto con una VPN

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Previa del partido

Primeira Liga - Jornada 11 8 nov 2026 - 13:00 Estadio D. Afonso Henriques

El FC Porto visita el Estádio D. Afonso Henriques para enfrentarse al Vitória de Guimarães en la Liga Portugal. El equipo de Francesco Farioli busca mantener su dominio en lo alto de la tabla.

El Porto llega a Guimarães en un gran momento de forma en las competiciones nacionales y ocupa el primer puesto de la Liga Portugal tras una racha que incluyó una victoria por 4-1 ante el Nápoles en la Champions League a mitad de semana. Ese resultado, conseguido en el Estádio do Dragão, puso de relieve la calidad que Farioli ha desarrollado a lo largo de sus 60 partidos al frente del Porto.

El Vitória, dirigido por Tiago Margarido, afronta este encuentro desde el 13.º puesto de la tabla. Su último partido terminó con un empate sin goles ante el Gil Vicente y necesitará mejorar considerablemente para poner en apuros a un Porto que ha ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros oficiales.

La actuación del Porto a mitad de semana llamó especialmente la atención por su dominio en la segunda parte. El entrenador del Nápoles, Massimiliano Allegri, reconoció abiertamente que la profundidad del banquillo y la intensidad física del Porto fueron factores decisivos en el resultado. Scott McTominay y Rasmus Hojlund hablaron con franqueza del daño que les hizo el Porto, y Hojlund admitió que el Nápoles se encuentra en «una situación muy difícil» tras la derrota.

En el Vitória, las ausencias de Francisco Dias, Gui y Juan Diego Castillo pondrán a prueba la profundidad de la plantilla ante el líder de la liga. El Porto, por su parte, no podrá contar con Vasco Sousa, pero dispondrá de casi todos sus efectivos para el encuentro.

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