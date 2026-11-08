Cómo ver el Sunderland-Chelsea con una VPN

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Previa del partido

Premier League - Jornada 10 8 nov 2026 - 09:00 Stadium of Light

El Sunderland recibe al Chelsea este domingo en el Stadium of Light en un partido de la Premier League que enfrenta al colista con un equipo que aspira a terminar entre los cuatro primeros.

El Sunderland de Regis Le Bris llega en un momento complicado. Ha perdido dos de sus últimos tres partidos de liga y sigue anclado en el último puesto de la tabla, aunque Xabi Alonso reconoció esta semana que el Sunderland merece más puntos de los que refleja su posición.

El Chelsea viaja al norte tras vencer por 2-0 al Manchester United en la Premier League, un resultado que lo aupó al cuarto puesto con 16 puntos en nueve partidos. Romeo Lavia disputó los 90 minutos en esa victoria y ha entrado en todas las convocatorias de esta temporada después de una larga serie de lesiones tras su fichaje procedente del Southampton.

Cole Palmer viajará con el equipo pese a que Thomas Tuchel lo dejó fuera de la convocatoria de Inglaterra para la Liga de Naciones. Xabi Alonso confirmó esta semana que él y Palmer han hablado de la tarjeta roja que recibió el delantero ante el Tottenham, pero el entrenador del Chelsea dejó claro que sigue centrado en los asuntos del club.

Emiliano Martinez, que se recupera de una fractura de mandíbula, ha vuelto a entrenarse con una máscara protectora y tiene opciones de ser titular. Alonso tomará una decisión sobre el guardameta poco antes del inicio del partido, mientras que también se sigue de cerca a Moises Caicedo después de que se perdiera parte del entrenamiento a principios de semana.