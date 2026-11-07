Cómo ver el San Diego FC vs. Sporting Kansas City con una VPN

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Previa del partido

Major League Soccer - Jornada 34 7 nov 2026 - 19:00 Snapdragon Stadium

San Diego FC recibe a Sporting Kansas City en el Snapdragon Stadium en un partido de la temporada regular de la Major League Soccer con repercusiones para la clasificación de la Conferencia Oeste.

San Diego ocupa el 13.º puesto del Oeste y llega a este encuentro tras una racha irregular. El equipo de Mikey Varas venció a St. Louis City el 31 de octubre, pero le ha costado encontrar la regularidad: ha empatado tres de sus últimos cinco partidos y, entre ellos, sufrió una contundente derrota por 4-1 ante Vancouver Whitecaps.

Sporting Kansas City llega en peor situación. El equipo de Raphael Wicky es 15.º en la Conferencia Oeste y no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos. Solo ha sumado un punto, gracias a un empate con FC Dallas el 31 de octubre, y ha encajado goles con facilidad durante esa racha.

Los enfrentamientos directos favorecen a San Diego. En los dos encuentros disputados en 2025 y 2026, SDFC no ha perdido: ha ganado dos veces y ha empatado una, incluida una victoria por 1-0 en el campo de Sporting en marzo de esta temporada.

Con ambos clubes en la mitad inferior de la clasificación del Oeste, ninguno puede tomarse este partido a la ligera. Sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber para verlo en directo.

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